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09:21, 25 апреля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев ответил ругающим Россию мудростью

Блогер Лебедев ответил мудростью про 100-этажный небоскреб на претензии к России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил мудростью про небоскреб тем, кто ругает российскую власть. Видео, в котором он обратился к критикам, доступно в группе проекта «Ответошная» в соцсети «ВКонтакте».

Одна из читательниц обратилась к Лебедеву и заявила, что он слишком много хвалит Россию. Она также сообщила, что ей никогда не удавалось выигрывать конкурсы на государственные заказы, так как, по ее словам, победителей выбирают нечестным путем.

Дизайнер ответил, что для того, чтобы добиться успеха в этой сфере, необходимо прикладывать много усилий. Лебедев подчеркнул, что если человек недостаточно старался, то это не означает, что российская власть поступила несправедливо в его отношении. «Есть небоскреб, и в нем 100 этажей. И кто-то в нем живет на втором этаже. Ну не повезло, *** [плохая] жизнь с видом на помойку. А кто-то живет на 100-м с отличным панорамным видом на море и на горы. Вопрос в том, какую квартиру вы выбираете, зависит от вас и от ваших возможностей», — добавил блогер.

Ранее Лебедев назвал большую проблему России. Он заявил, что многие в мире судят по стране по негативным стереотипам о ней.

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