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13:55, 21 апреля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал большую проблему России

Блогер Лебедев заявил, что в мире существуют неправдивые стереотипы о России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что многие в мире судят о России по неправдивым стереотипам о ней. О проблеме страны он порассуждал в подкасте предпринимателя Алексея Ситникова, доступном на YouTube.

По словам Лебедева, в мире сформировался устойчивый негативный стереотип о россиянах. «Если это он, то бандит. Если она, то проститутка (...) Даже у простого народа отношение даже в обычном бытовом фольклоре будет именно такое. И это наша проблема большая», — посетовал дизайнер.

Блогер добавил, что Китаю удалось добиться того, чтобы негативные стереотипы о китайцах не транслировали в массовой культуре. «Поэтому в каждом фильме теперь есть азиат. И он должен быть хороший», — отметил Лебедев.

Ранее дизайнер призвал поучиться у евреев в одном вопросе. По его словам, россиянам следует начать так же защищать свою гордость, как это делают евреи.

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