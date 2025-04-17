Артемий Лебедев призвал брать пример с евреев в одном вопросе

Артемий Лебедев призвал россиян поучиться у евреев защите своей гордости

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев призвал россиян брать пример с евреев в вопросах защиты своей национальной гордости. Мнением он поделился в видео, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев прокомментировал новость о том, что суд в штате Луизиана поддержал решение о депортации из США иностранного студента, активно участвовавшего в пропалестинских протестах.

«Нам надо поучиться у евреев, как защищать свою гордость, свое национальное самосознание и вообще, как нужно влиять на СМИ, кому нужно заносить какие бабки, как нужно ввести термин "антисемитизм" и им пользоваться как отмычкой для решения любых своих задач», — высказался дизайнер.

Как добавил блогер, в отличие от антисемитизма, понятие русофобии за рубежом не воспринимают всерьез. Кроме того, как счел Лебедев, западные страны по отношению к русским не применяют принципы принятия и толерантности, которые сами же широко пропагандируют.

Ранее дизайнер также призвал россиян не считать жителей стран Запада врагами России. Лебедев назвал такую точку зрения бессмысленной и опасной.