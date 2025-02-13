Артемий Лебедев предостерег россиян от опасного мнения о Западе

Артемий Лебедев призвал россиян не считать жителей стран Запада врагами России

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев призвал россиян не считать жителей стран Запада врагами России. От этого опасного мнения он предостерег в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Блогер прокомментировал результаты исследований Российской академии наук, согласно которым почти треть россиян считает Запад вечным врагом России. Лебедев назвал такие показатели очень грустной статистикой. «Главное, что это никакого отношения не имеет к реальности. На Западе, конечно же, есть враги России, но просто их не так много и не нужно так сразу бояться весь Запад», — заявил он.

По словам дизайнера, даже жители СССР считали жителей стран Запада не врагами, а такими же людьми, как они, но находящимися в заложниках у капиталистов. Лебедев назвал такую точку зрения здоровой и посетовал на то, что она, по его мнению, сегодня исчезла.

«Сейчас большое количество людей считают, что вообще в принципе все, что есть на Западе — это плохо. Это очень опасная и, самое главное, бессмысленная точка зрения», — добавил он.

Ранее Лебедев пожаловался на недостаток психического воспитания граждан в России. По мнению блогера, по этой причине среди россиян широко популярны антинаучные идеи.