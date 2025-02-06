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13:51, 6 февраля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев пожаловался на один недостаток России

Артемий Лебедев: В России не занимаются психическим воспитанием граждан
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что в России не уделяют должное внимание психическому воспитанию граждан, из-за чего в стране популярны антинаучные идеи. Такое мнение он выразил в обзоре новостей, видео доступно в соцсети «ВКонтакте».

Блогер прокомментировал новость о том, что в России вырос спрос на магические атрибуты, в том числе осиновые колья и куклы вуду. «Потому что никто не занимается психическим воспитанием граждан. Не путать с лечением», — сказал он. Дизайнер также заявил, что в России не поддерживают в гражданах материалистический дух.

Рассуждая на эту тему, Лебедев также раскритиковал отечественное телевидение, в частности, государственные каналы, за нехватку образовательных передач. «Показывают лютое говно на лопате, кормят этим людей, и поэтому неудивительно, что у нас страна настолько языческая и люди верят вообще в любую *** [ерунду], какая только бывает», — добавил блогер.

Ранее сообщалось, что Лебедев дал совет молодым людям, которые ничем не занимаются и страдают из-за этого. Дизайнер порекомендовал в такой ситуации прибегать к трудотерапии.

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