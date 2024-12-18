Артемий Лебедев посоветовал трудотерапию ничего не делающим россиянам

Блогер Лебедев заявил, что ничем не занятым молодым людям поможет трудотерапия

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал совет молодым людям, которые ничем не занимаются и страдают из-за этого. Свою рекомендацию россиянам он озвучил в выпуске проекта «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

К блогеру обратился один из его поклонников, который пожаловался, что не может перестать получать быстрое удовольствие и из-за этого ничем не занимается.

«В такой ситуации помочь может только трудотерапия. Или еще можно отправиться на учебу. Например, очень полезно пойти в Суворовское училище. Там из вас молодежную дурь повыбивают, и вы станете человеком», — посоветовал дизайнер.

Он уточнил, что автор обращения может, к примеру, устроиться работать курьером.

Ранее Лебедев дал россиянам простой и полезный для жизни совет. По его словам, людям не следует платить астрологам, мистикам и эзотерикам.