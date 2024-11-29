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12:46, 29 ноября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев дал россиянам самый простой и полезный совет для жизни

Артемий Лебедев призвал россиян никогда не платить астрологам и эзотерикам
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал россиянам простой и полезный совет для жизни. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он призвал людей никогда не платить астрологам и эзотерикам.

«Самое простое и полезное, что можно сделать в жизни для себя, — никогда в жизни не давать ни одной копейки никаким мистикам, астрологам, эзотерикам и прочим *** [балаболам]», — заявил Лебедев.

По его мнению, в таком случае они потеряют доход и займутся полезным делом. Например, поиронизировал Лебедев, пойдут на завод «точить болванку».

Ранее Лебедев дал совет молодежи. Он призвал людей, еще не определившихся с профессией, выбирать специальность в области атомной энергетики, так как она будет крайне востребована в ближайшее время.

До этого дизайнер дал рекомендацию по поиску возлюбленного. По его мнению, искать партнера следует среди знакомых.

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