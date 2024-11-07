Артемий Лебедев дал совет молодежи

Лебедев посоветовал молодежи получать профессию в область атомной энергетики

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал совет молодым людям. Рекомендациями он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Для тех ребят, которые думают, как бы им обустроить свою жизнь и что делать дальше, как у них сложится карьера и вообще какую выбирать профессию, куда бы сейчас пойти учиться: абсолютно очевидно, что область атомной энергетики — это супермегатема», — заявил Лебедев.

По его словам, в ближайшее время в мире будет строиться большое количество атомных электростанций, и специалисты в этой сфере будут востребованы. Блогер добавил, что в случае, если специалист займет руководящую должность, он будет обеспечен стабильным заработком до конца жизни. «Если ты склонен хоть немножко к инженерному делу, то, соответственно, пойти в атомную отрасль — это очень выгодно, перспективно», — заключил дизайнер.

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