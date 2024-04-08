Артемий Лебедев дал совет по поиску любви

Блогер Лебедев заявил, что искать партнера стоит среди знакомых

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал совет по поиску своей любви. В выпуске шоу «Ответошная», доступном во «ВКонтакте», он заявил, что искать партнера стоит среди знакомых.

Лебедев подчеркнул, что романтические отношения у людей возникают благодаря нескольким факторам, среди которых он выделил наличие общих интересов и личную симпатию.

«Найти человека, который вам подходит, можно только таким образом — когда вы с ним проведете какое-то количество времени вместе и поймете, что это за человек», — заявил он.

По этой причине Лебедев назвал бессмысленным поиск партнера на форумах или сайтах знакомств. Дизайнер призвал россиян, ищущих пару, обратить внимание на подходящих им людей из своего окружения.

Ранее Лебедев раскрыл способы жить долго и счастливо. Он заявил, что для этого человеку необходимо быть в гармонии с собой. Также блогер призвал россиян много работать и развиваться.