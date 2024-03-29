Артемий Лебедев раскрыл способы жить счастливо и долго

Блогер Лебедев заявил, что для счастливой жизни нужно быть в гармонии с собой

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл способы, как сделать свою жизнь счастливой и долгой. Свой метод он назвал в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что люди постоянно ищут средство, которое может решить многие их жизненные проблемы. «На самом деле для того, чтобы просто жить счастливо и долго достаточно просто быть в гармонии с самим с собой: есть столько, сколько нужно, разного, не пережрать. Немножко заниматься спортом, много работать и вообще развивать свою голову», — высказался дизайнер.

По мнению блогера, если человек будет следовать этим рекомендациям, то у него все будет хорошо.

Ранее Лебедев высказался о бьюти-процедурах, через которые проходят женщины. В частности, дизайнер раскритиковал увеличение губ филерами, а также заявил, что не стоит убирать мимические морщины на лбу.