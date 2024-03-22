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15:34, 22 марта 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев возмутился из-за женских губ

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал увеличение губ филлерами. Видео, в котором он высказался об этой бьюти-процедуре, опубликовано на YouTube-канале «Прудько среди своих».

«Все эти утиные губки... Я не знаю, что в головах у этих женщин», — возмутился блогер. По его мнению, женские губы «классные от природы», поэтому с ними не надо проводить никаких манипуляций. При этом сильно увеличенные губы выглядят чудовищно, счел Лебедев.

Дизайнер также посоветовал девушкам не переживать из-за мимических морщин на лбу. «Это нормально. Можно смеяться, улыбаться, ничего с этим не надо делать», — заявил он.

В январе Артемий Лебедев сообщил, что развелся. По словам дизайнера, во время бракоразводного процесса он выяснил, что брачные договоры в России работают не так, как он это себе представлял. Кроме того, Лебедев опубликовал объявление о поиске новой спутницы жизни.

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      Маргарита Щигарева
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