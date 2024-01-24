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15:02, 24 января 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев развелся

Блогер Артемий Лебедев сообщил, что развелся и начал искать новую спутницу жизни

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев развелся. Об этом он сообщил в своем шоу «Самые честные новости», видео доступно во «ВКонтакте».

«У меня теперь в паспорте стоит штамп о разводе», — рассказал Лебедев. По словам дизайнера, во время бракоразводного процесса он также выяснил, что брачные договоры в России работают не так, как он это себе представлял. «Брачный договор можно опрокинуть как *** делать, потому что в нашей стране с недавних пор это филькина грамота», — заверил он. Блогер пояснил, что суд может признать условия брачного договора неудовлетворительными для одной из сторон.

Лебедев добавил, что не планирует раскрывать другие детали своих отношений. При этом в своем Telegram-канале он объявил, что начал искать новую спутницу жизни.

Ранее Лебедев посоветовал россиянкам заводить детей в молодом возрасте. Он счел, что рождение детей никак не отразится на возможности женщины построить карьеру.

Артемий Лебедев редко делится информацией о личной жизни. Известно, что у дизайнера десять детей от пяти разных женщин.

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      Маргарита Щигарева
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