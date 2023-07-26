Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:25, 26 июля 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев посоветовал россиянкам заниматься карьерой после рождения детей

Блогер Артемий Лебедев посоветовал россиянкам строить карьеру после рождения детей

Фото: Hollie Santos / Unsplash

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на заявление главы Минздрава России Михаила Мурашко, осудившего стремление женщин строить карьеру до рождения детей. В ролике, опубликованном на Rutube, он согласился с мнением министра и посоветовал россиянкам заводить детей в молодом возрасте.

Лебедев заявил, что сегодня многие россиянки до 35 лет строят карьеру и только потом начинают думать о детях, и раскритиковал эту практику. По его словам, женщины переносят роды в молодом возрасте легче, чем в зрелом.

«Я абсолютно согласен с министром здравоохранения, что рожать нужно в молодом возрасте. У меня первый ребенок появился, когда мне было 20 лет (у Лебедева десять детей от пяти жен — прим. «Ленты.ру»). И это гораздо круче, когда молодые родители общаются с подросшими детьми, чем когда родители, которым там под 60 [лет], начинают рожать детей», — поделился мнением блогер.

Дизайнер добавил, что рождение детей никак не отразится на возможности женщины построить карьеру. «Какая разница, ну, допустим, она отстрелялась в 20 лет, родила троих [детей], а в 25 [лет] начала заниматься карьерой. Ничего страшного, еще впереди будет целая жизнь», — подытожил он.

О том, что Мурашко раскритиковал стремление женщин рожать детей после того, как они построили карьеру, сообщалось 18 июля. Министр назвал эту практику порочной. По его мнению, чем раньше женщина родит, тем будет лучше для здоровья ее самой и ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили о неприкрытом давлении США и их партнеров на страны Африки

    Москвичей попросили воздержаться от выхода на улицу

    Судебные претензии Чехии к России объяснили

    Импорт китайских легковушек в Россию вырос на 543 процента

    На Украине сообщили о попытке вывоза скрипки Страдивари в Молдавию

    Артемий Лебедев посоветовал россиянкам заниматься карьерой после рождения детей

    Межпланетную станцию «Луна-25» заправили топливом

    В Запорожской области рассказали об отражении двух волн атаки ВСУ

    В России отреагировали на возможное подорожание гречки

    России предсказали быстрый рост цен на вино

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости