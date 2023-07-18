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18:26, 18 июля 2023Россия

Мурашко назвал порочным стремление женщин строить карьеру до рождения детей

Глава Минздрава Мурашко осудил стремление женщин строить карьеру вместо деторождения

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Глава Минздрава России Михаил Мурашко осудил стремление женщин строить карьеру до рождения детей. Об этом он заявил в ходе заседания Госдумы, трансляция которого велась на сайте «Дума ТВ».

По мнению министра, в российском обществе сформировалась «порочная практика», когда появилось убеждение, что женщина сначала должна получить образование и построить карьеру, обеспечив себе материальную базу, и только после этого задумываться о рождении ребенка. Как утверждает Мурашко, из-за этого возникают такие проблемы, как бесплодие и невынашивание. «Сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Поэтому ситуация должна в корне пересматриваться», — сказал он.

Политик добавил, что чем раньше женщина родит, тем будет лучше для здоровья ее самой и ребенка.

В марте 2023 года стали известны результаты исследования Росстата, в рамках которого россиянки рассказали о желаемом количестве детей. Данная статистика собирается каждые пять лет. Выяснилось, что в 2022 году 71,6 процента женщин хотели бы иметь одного или двух детей. Опросы также показали, что число тех, кто готов стать многодетными матерями, сократилось. По сравнению с 2017 годом, мечтающих о троих детях россиянок стало меньше почти на три процентных пункта (18,9 процента), четверых — на 0,5 (2,9 процента), пятерых и более — на 0,3 (1,9 процента).

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18 июля Мурашко сообщил, что Минздрав разработал проект приказа по контролю оборота препаратов для аборта. Он также подчеркнул, что за последние годы в России в разы снизилось число операций по прерыванию беременности, однако, по словам министра, «резерв еще есть».

Ранее женщины, которые не смогли прервать беременность в госучреждении, но все же были вынуждены сделать это, рассказали «Ленте.ру», что в России до сих пор продолжают существовать подпольные аборты, и описали этот рынок. По словам россиянок, они решаются на подобные меры, когда сделать аборт легально уже не представляется возможным из-за поздних сроков.

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    Константин Лысяков
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