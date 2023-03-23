Росстат: 71,6 процента россиянок хотят иметь одного или двух детей

Росстат провел исследование, в рамках которого изучил репродуктивные планы граждан в 2022 году. Согласно результатам работы, около 70 процентов россиянок иметь двоих детей, сообщает РБК со ссылкой на документ.

В исследовании Росстата россиянки рассказали о желаемом количестве детей. Выяснилось, что в 2022 году большинство женщин (71,6 процента) хотели бы иметь одного или двух детей. В 2017 году число таких россиянок составляло 65,3 процента.