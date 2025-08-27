Артемий Лебедев рассказал о жизни без одного органа

Блогер Артемий Лебедев заявил, что больше 15 лет живет без желчного пузыря

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что ему удалили желчный пузырь. О жизни без одного из органов он рассказал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Один из подписчиков, которому врачи порекомендовали удалить желчный пузырь из-за образовавшихся в нем камней, спросил у Лебедева, знает ли он, как изменится жизнь после этой операции. «Я как человек, который уже больше 15 лет живет без желчного пузыря, могу вас заверить, что не замечаю, есть у меня желчный пузырь или нет. Жру абсолютно все, пью кофе, ем острое, вообще себе ни в чем не отказываю и никаких проблем при этом не испытываю», — ответил на вопрос 24-летнего подписчика дизайнер.

Он добавил, что удаление желчного пузыря — вторая по популярности операция в мире. Однако при этом Лебедев подчеркнул, что молодому человеку все же следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать решение о хирургическом вмешательстве.

Ранее Лебедев рассказал, что его укусил клещ. Блогер заявил, что посетил врача-инфекциониста, чтобы узнать, не заразился ли он боррелиозом.

