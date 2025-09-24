Артемий Лебедев раскрыл подробности операции

Блогер Артемий Лебедев заявил, что сделал септопластику

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев подтвердил, что сделал септопластику. Подробности операции он раскрыл в выпуске обзора новостей, который доступен во «ВКонтакте».

«Я себе сделал пластическую операцию на нос. Эта операция называется септопластика. То есть это пластика, которая выполнятся внутри на перегородке носа», — заявил блогер. Лебедев назвал септопластику достаточно серьезной операцией и уточнил, что она делается под наркозом.

В то же время он добавил, что восстановление после септопластики заняло один день. После этого блогер выписался из больницы и полетел в ЮАР.

О том, что ему сделали операцию на носу, Лебедев рассказал в пятницу, 19 сентября. Блогер опубликовал фото из больничной палаты и сообщил, что он «дозрел до пластики носа». Подписчики дизайнера тогда предположили, что он мог сделать септопластику.