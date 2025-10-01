Обозначены сроки готовности полностью российского спутника связи

ГП КС: Спутник «Экспресс-АМУ4» будет готов в конце лета — начале осени 2026-го

Российский полностью импортозамещенный спутник связи «Экспресс-АМУ4» будет готов в конце лета — начале осени 2026 года. Соответствующие сроки ТАСС обозначил генеральный директор государственного предприятия (ГП) «Космическая связь» (КС) Алексей Волин.

Спутник изготавливает компания «Решетнев». «Пуск готового аппарата должен состояться до конца 2026 года. Соответственно, окончание работ где-то конец лета — начало осени следующего года», — сказал Волин.

В мае 2023 года «Решетнев» сообщил, что проектирование российского космического аппарата связи и вещания «Экспресс-АМУ4» завершено.

В октябре 2022-го Волин заявил, что предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи.