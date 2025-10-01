Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:35, 1 октября 2025Наука и техника

Обозначены сроки готовности полностью российского спутника связи

ГП КС: Спутник «Экспресс-АМУ4» будет готов в конце лета — начале осени 2026-го
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский полностью импортозамещенный спутник связи «Экспресс-АМУ4» будет готов в конце лета — начале осени 2026 года. Соответствующие сроки ТАСС обозначил генеральный директор государственного предприятия (ГП) «Космическая связь» (КС) Алексей Волин.

Спутник изготавливает компания «Решетнев». «Пуск готового аппарата должен состояться до конца 2026 года. Соответственно, окончание работ где-то конец лета — начало осени следующего года», — сказал Волин.

Материалы по теме:
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025

В мае 2023 года «Решетнев» сообщил, что проектирование российского космического аппарата связи и вещания «Экспресс-АМУ4» завершено.

В октябре 2022-го Волин заявил, что предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители были обеспокоены». На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Что известно о ЧП?

    Услугами российской спутниковой компании воспользовались 60 стран

    Доллар упал до минимума к евро и иене

    Российским туристам рекомендовали отложить поездки на Мадагаскар из-за протестов

    Россиянам рассказали о правилах подготовки дачи к зиме

    Президент Киргизии предложил смертную казнь за преступления против детей и женщин

    Российский военный с пулей в голове улыбнулся, сказал «вот так мы воюем» и попал на видео

    В Берлине появились листовки с призывом воевать на Украине

    В Баку рассказали подробности расследования авиакатастрофы AZAL

    В Финляндии выступили со срочным призывом по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости