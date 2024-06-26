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03:31, 26 июня 2024Из жизни

Медсестра похудела на 30 килограммов за восемь месяцев и ушла в порно

Фото: @alinelimasoficial

Жительница Бразилии похудела на 30 килограммов за четыре года ради порнокарьеры. Об этом пишет Daily Star.

30-летняя медсестра и блогерша Алин Лимас весила 90 килограммов и в какой-то момент решила похудеть до 60. Женщине удалось сделать это за восемь месяцев, однако ее тело стало «тощим и обвислым». После этого Лимас озаботилась правильным питанием и занятиями спортом. «Это было нелегко, потому что раньше я ела кучу всякого мусора», — призналась она.

После четырех лет диеты и физических упражнений Лимас заявила, что добилась, чего хотела. Теперь она решила зарегистрироваться на одной из платформ для взрослых и начать сниматься в порно. «Я видела в этом возможность изменить свою жизнь, но не могла создать профиль с моей прошлой фигурой. Я считала, что никто не захочет смотреть на такое. Именно это было моей главной мотивацией похудеть», — сказала бразильянка.

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На своей странице Лимас не только публикует пикантный контент, но и делится советами по сбросу лишнего веса и рассказывает о тренировках.

Ранее модель из США рассказала, что в колледже увлекалась ядерной физикой, но потом решила уйти в порно. 24-летняя Жасмин Пейн со школы интересовалась наукой и в колледже начала изучать ядерную физику и радиобиологию.

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      Никита Савин
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