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03:48, 6 марта 2024Из жизни

Девушка отказалась от планов создать ядерную бомбу и ушла в порно

Jasmine Payne

Jasmine Payne. Фото: @fuxkjazbaby

Модель из США рассказала, что в колледже увлекалась ядерной физикой, но потом решила уйти в порно. Об этом пишет Daily Star.

24-летняя Жасмин Пейн со школы интересовалась наукой и в колледже начала изучать ядерную физику и радиобиологию. «Я хотела бомбы делать и прочую ерунду, потому что была страшно увлечена наукой. Но потом поняла, что буду помогать войнам и геноциду, и решила больше этим не заниматься», — пояснила она.

В подростковом возрасте Пейн занималась танцами и гимнастикой, однако эти занятия пришлось оставить после автомобильной аварии, в которой она сломала обе руки. Врачи прописали ей большое количество обезболивающих, которых, по признанию порномодели, оказалось «слишком много». В итоге она подсела на них, а позже стала злоупотреблять алкоголем.

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Учась в колледже, американка подрабатывала в стрип-клубе, а позже начала карьеру в порно и по настоянию продюсера прошла курс лечения от зависимостей. Она призналась, что отлично провела время в клинике и даже намерено говорила, что чувствует себя хуже, чтобы остаться там дольше. «Я прекрасно провела время. Там вам весь день делают массаж и иглоукалывание. У меня даже был собственный щенок-помощник, и мы катались на лошадях», — рассказала Пейн.

Ранее сообщалось, что порномодель из США разбогатела на откровенном контенте благодаря попаданию в тюрьму. 28-летняя Эбби Ньюман из штата Алабама призналась, что стала знаменитой благодаря тому, что дважды попадала за решетку, а ее фотографии из полицейских участков выкладывали в сеть.

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      Никита Савин
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