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09:09, 29 февраля 2024Из жизни

Порномодель разбогатела благодаря тюрьме

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Порномодель из США разбогатела на откровенном контенте благодаря попаданию в тюрьму. Об этом она рассказала в интервью Daily Mail.

28-летняя Эбби Ньюман из штата Алабама призналась, что стала знаменитой благодаря тому, что дважды попадала в тюрьму, а ее фотографии из полицейских участков выкладывали в сеть. Снимки быстро стали популярными и однажды принесли женщине 24 тысячи долларов (22 миллиона рублей) за одну неделю.

В 2023 году Ньюман задерживали дважды — за магазинную кражу и за хулиганство. Вскоре ее фотографии в качестве обвиняемой опубликовали в сообществе, куда попадают снимки красивых преступниц. Выйдя из тюрьмы, американка обнаружила, что на ее страницы в социальных сетях подписались тысячи новых поклонников. «Я об этом даже не знала, пока не вышла из тюрьмы и не увидела, что у меня в соцсетях полно подписчиков, а мой снимок все тегают», — поделилась воспоминаниями Ньюман.

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Благодаря неожиданной популярности, она начала много зарабатывать на своих откровенных снимках и видео. Женщина призналась, что проблемы с законом случились у нее из-за депрессии. В 2023 году она пережила выкидыш и была почти без денег. «Честно говоря, тюрьма помогла мне финансово и в каком-то смысле спасла мне жизнь», — заявила она.

Ранее порномодель-христианка из американского штата Колорадо заявила, что для женатых мужчин смотреть ее фото — грех. Она считает, что мужчины должны уделять внимание своим женам и возлюбленным, а не разглядывать ее.

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      Никита Савин
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