Порномодель-христианка посоветовала женатым мужчинам не смотреть ее фото и видео

Порномодель-христианка из американского штата Колорадо считает, что для женатых мужчин смотреть ее фото — грех. Об этом она рассказала Daily Star.

48-летняя Нита Мари публикует откровенный контент в социальных сетях и на платформе OnlyFans. Она известна после своих заявлений об одновременной любви к Богу и к сексуальным экспериментам. Кроме прочего, она предлагала Богу присоединиться к сексу втроем. Мари также написала книгу о том, как вернуть секс в жизнь после развода и рождения детей.

Несмотря работу в порноиндустрии и вольное обращение с религией, недавно Мари посоветовала женатым мужчинам держаться подальше от ее профиля и не смотреть ее контент.

«Я знаю, что моя работа побуждает некоторых мужчин больше смотреть на меня, а не на их жен, но это неправильно. В моем первом браке мы не занимались сексом семь лет, но он смотрел порно. Это вызывало много проблем, потому что он смотрел на других, вместо того чтобы быть в постели со мной. Я бы предпочла, чтобы женатые мужчины не смотрели мои фото и видео, потому что я помню, что чувствовала, когда это случилось со мной», — объяснила свое мнение Мари.

Мари стала порномоделью после развода с первым мужем, несмотря на то, что с 24 лет регулярно посещает церковь. Много лет Мари не любила собственное тело, потому что располнела после беременности, и подавляла собственную сексуальность из-за религиозных предубеждений. Однако разрыв с мужем, который много лет пренебрегал ей, заставил ее радикально изменить стиль жизни. Сейчас Мари успешно зарабатывает деньги, создавая порноконтент для подписчиков.

Ранее сообщалось, что школьная учительница публиковала фотографии сексуального характера в сети и лишилась работы. Она разместила в соцсети ссылку на аккаунт на платформе OnlyFans, что стало известно администрации школьного округа.