Школьная учительница потеряла работу из-за откровенных фотографий в сети

Школьная учительница публиковала фотографии сексуального характера в сети и лишилась работы. Об этом сообщает KVOA.

Нкечи Диалло была педагогом дополнительного образования в школе в городе Тусон, штат Аризона. В феврале она разместила в соцсети ссылку на аккаунт на платформе OnlyFans, где распространялись ее откровенные фотографии.

Вскоре о деятельности Диалло стало известно администрации школьного округа. Учительницу немедленно отстранили от работы.

Отмечается, что несколько интимных фотографий Диалло позже обнаружили и на других платформах, например, на форуме Reddit. Неизвестно, опубликовала ли материалы учительница или это сделал кто-то другой.

Ранее сообщалось, что в США детей порномодели исключили из школы за рекламные наклейки на ее автомобиле. Руководство учебного заведения предложило женщине повторно зачислить детей, если она уберет все наклейки с машины, прекратит работать в секс-индустрии, удалит все аккаунты, где публикует откровенный контент, а также принесет искренние извинения.