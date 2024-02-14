Детей порномодели исключили из христианской школы

В США детей порномодели исключили из школы за рекламные наклейки на ее автомобиле. Об этом сообщает People.

Мишель Клайн, публикующая откровенный контент на платформе OnlyFans, регулярно отвозила детей в христианскую школу в городе Таварс, штат Флорида. Для дополнительного продвижения в сети она разместила рекламу своих аккаунтов на автомобиле. Однако это не понравилось родителям учащихся. После жалоб администрация школы запретила Клайн подъезжать к главному входу здания и предложила ей высаживать детей на другой стороне улицы.

Позже администрация учебного заведения приняла решение исключить детей порномодели. Клайн обвинили в распространении порнографии среди несовершеннолетних путем рекламирования своих аккаунтов. По словам представителей школы, после просьбы убрать рекламу она приобрела еще более крупную наклейку и нанесла ее на свою машину. Сама порномодель утверждает, что это не соответствует действительности.

Руководство школы предложило Клайн повторно зачислить детей, если она уберет все наклейки с автомобиля, прекратит работать в секс-индустрии, удалит все аккаунты, где публикует откровенный контент, а также принесет искренние извинения. Порномодель утверждает, что «не собирается отступать», хоть и понимает, почему школа была вынуждена принять подобные меры.

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