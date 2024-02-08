Порноактер завел семь «жен» на каждый день недели

Порнозвезда Алекс Марин завел семь партнерш и пожаловался на ревность в отношениях. Об этом сообщает Daily Star.

В 2021 году порноактер рассказал, что вступил в отношения сразу с тремя женщинами. Спустя несколько лет в его семье появились еще четыре партнерши. Всех возлюбленных мужчина называет женами, несмотря на то, что находится в официальном браке только с одной из них, Мией Марин.

Порноактер похвастался, что сейчас у него есть по одной партнерше на каждый день недели. Он заявил, что не планирует вступать в отношения с новыми женщинами, потому что семь — его счастливое число. По словам Марина, он очень доволен личной жизнью, однако нередко ссорится с партнершами. «Очевидно, что здесь все немного сложнее, потому кто-то из них всегда злится», — говорит он. Кроме того, как утверждает порнозвезда, «жены» часто ревнуют его друг к другу.

Многие пользователи сети осуждают образ жизни Марина и даже называют его сутенером. Другие, напротив, заявляют, что хотели бы иметь такое же количество партнеров. «Семь? В месяце 30 дней, продолжай в том же духе», — пошутил один из комментаторов.

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