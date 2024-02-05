Замужняя женщина пригласила любовника в дом ради оплаты аренды

В США замужняя женщина предложила любовнику жить вместе ради оплаты расходов

Замужняя жительница США нашла любовника и пригласила его в дом ради совместной оплаты аренды. Об этом сообщает New York Post.

35-летняя Дженнифер Мартин из города Ричмонд, штат Вирджиния, долгие годы жила с 36-летним мужем Дэниелом. В 2008 году они поженились, позднее у них родились двое детей. В 2015 году муж и жена поняли, что хотят завести любовников. С обоюдного согласия супруги начали встречаться с другими людьми. В 2018 году Дженнифер встретила 33-летнего мужчину по имени Тай, и он стал ее постоянным партнером.

По словам женщины, в то время они с Дэниелом платили за съемное жилье и едва сводили концы с концами. Чтобы сократить расходы, Дженнифер предложила любовнику переехать к ней и ее мужу. Тай согласился и поселился с ними.

Теперь Дженнифер, ее муж и любовник вместе платят за жилье и делят остальные траты поровну. Супруги отвечают за покупку продуктов, а Тай берет на себя оплату коммунальных услуг и интернета. Любовник также сблизился с детьми Дженнифер и Дэниела и иногда помогает им материально. В декабре 2023 года семье удалось накопить на новый дом с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами за 325 тысяч долларов (29,3 миллиона рублей). «Я уверена, что мы не смогли бы купить дом без Тая», — заявляет Дженнифер.

В настоящее время семья продолжает жить в съемном жилье и ожидает скорого переезда. Дженнифер рассказала, что спит с каждым из партнеров по очереди. Она проводит две ночи в спальне Дэниела, а затем на тот же срок переселяется к Таю. «Я стараюсь сделать так, чтобы время для совместного сна было распределено как можно более справедливо», — говорит она.

Женщина отметила, что каждый из партнеров по-прежнему имеет право встречаться и заниматься сексом с другими людьми. «Мы очень счастливы, отлично ладим друг с другом, и мои дети прекрасно развиваются с тремя родителями», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что жительница США узнала о романе мужа на стороне и предложила любовнице стать частью семьи. Сейчас мужчина и две его партнерши живут вместе и воспитывают девять детей.