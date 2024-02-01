Женщина приняла измену мужа и предложила любовнице стать частью семьи

Жительница США узнала о романе мужа на стороне и предложила любовнице стать частью семьи. Об этом сообщает Daily Star.

Тайкуан из города Атланта, штат Джорджия, семь или восемь лет назад начал в тайне от жены Ясмин видеться с любовницей Сиерой. Отмечается, что до встречи с любовницей он уже изменял жене. По словам Ясмин, когда она узнала об этом, то начала беспокоиться о будущем семьи. «Я попросила его остановиться, но он продолжил. Тогда я почувствовала, что, возможно, это что-то более серьезное», — вспоминает женщина.

Когда Ясмин поняла, что Тайкуан не собирается отказываться от общения с Сиерой, она решила устроить совместную встречу. Позже жена и любовница сблизились, и первая приняла вторую в семью. Теперь мужчина и две его партнерши живут вместе и воспитывают девять детей. Ясмин призналась, что рада, что у них большая и дружная семья.

По словам Тайкуана, многие люди критикуют его необычный образ жизни. Однако мужчина утверждает, что между ним, женой и любовницей счастливые отношения, которые крепче, чем связь между многими обычными партнерами. «Мы видели, как рушатся моногамные отношения. Вокруг все разводятся, а мы все еще вместе», — похвастался он.

Ранее сообщалось, что жительница Китая узнала о двойной жизни мужа после 10 лет брака и подала на него в суд. Оказалось, все это время у него была вторая жена.