Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:02, 1 февраля 2024Из жизни

Женщина приняла измену мужа и предложила любовнице стать частью семьи

Фото: Jeremy Bishop / Unsplash

Жительница США узнала о романе мужа на стороне и предложила любовнице стать частью семьи. Об этом сообщает Daily Star.

Тайкуан из города Атланта, штат Джорджия, семь или восемь лет назад начал в тайне от жены Ясмин видеться с любовницей Сиерой. Отмечается, что до встречи с любовницей он уже изменял жене. По словам Ясмин, когда она узнала об этом, то начала беспокоиться о будущем семьи. «Я попросила его остановиться, но он продолжил. Тогда я почувствовала, что, возможно, это что-то более серьезное», — вспоминает женщина.

Материалы по теме:
Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
МноголюбыЧем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
17 марта 2016
Плодитесь и размножайтесь Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Плодитесь и размножайтесьОн 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
16 июня 2018

Когда Ясмин поняла, что Тайкуан не собирается отказываться от общения с Сиерой, она решила устроить совместную встречу. Позже жена и любовница сблизились, и первая приняла вторую в семью. Теперь мужчина и две его партнерши живут вместе и воспитывают девять детей. Ясмин призналась, что рада, что у них большая и дружная семья.

По словам Тайкуана, многие люди критикуют его необычный образ жизни. Однако мужчина утверждает, что между ним, женой и любовницей счастливые отношения, которые крепче, чем связь между многими обычными партнерами. «Мы видели, как рушатся моногамные отношения. Вокруг все разводятся, а мы все еще вместе», — похвастался он.

Ранее сообщалось, что жительница Китая узнала о двойной жизни мужа после 10 лет брака и подала на него в суд. Оказалось, все это время у него была вторая жена.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Бывший губернатор Севастополя задержан в Лондоне. Он обвиняется в хранении «криминальных денег»

      Популярная модель в бикини показала фигуру после родов

      Женщина приняла измену мужа и предложила любовнице стать частью семьи

      Сальдо рассказал о заградотрядах ВСУ

      Стало известно о неофициальном обсуждении нового пакета санкций ЕС против России

      В Финляндии запретили помогать украинским военным

      На Западе рассказали об унизительной уступке Зеленского

      В Британии оценили ситуацию на фронте для ВСУ и российских военных

      В Британии рассказали об ударе Путина по робкому либеральному Западу

      Скончался актер из «Ликвидации» и «Золотого теленка»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше