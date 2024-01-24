Женщина узнала о второй жене мужа-двоеженца после 10 лет брака

SCMP: в Китае женщина после 10 лет брака узнала, что у ее мужа есть вторая жена

Жительница Китая узнала о двойной жизни мужа после 10 лет брака и подала на него в суд. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Женщина познакомилась с 61-летним возлюбленным в сети, когда ей было 23 года. По ее словам, мужчина утверждал, что не женат, поэтому она вступила с ним в романтические отношения. Позже они поженились и решили, что заведут 10 детей. «Он сказал, что хотя бы один из детей станет успешным», — рассказывает женщина.

За 10 лет брака у супругов появилось восемь детей от суррогатной матери — пять сыновей и три дочери. По подсчетам китаянки, они с мужем потратили более 10 миллионов юаней (123 миллиона рублей) на рождение детей. Супружеская пара совместно воспитывала отпрысков, пока в 2023 году женщина не узнала, что ее муж двоеженец и у него есть вторая жена, которую он скрывал.

Мужчина подал на жену в суд, чтобы вернуть все имущество, которое он, по его словам, ей подарил. Женщина, в свою очередь, разорвала с ним отношения и стала самостоятельно заботиться о детях. Она также подала в суд на мужа и на его семью.

Китаянка заявила, что хочет получать алименты в размере 200 тысяч юаней (2,4 миллиона рублей) в месяц, так как не может самостоятельно обеспечивать отпрысков. В ответ на это родственники бывшего мужа заявили, что готовы самостоятельно вырастить детей, если она их отдаст. Однако женщина отказалась от таких условий. Суд еще не принял решение по делу супругов.

Ранее сообщалось, что жительница Индии расправилась с мужем с помощью любовника после того, как он уличил ее в измене. Муж женщины, 30-летний Венката Нэк, был в отъезде, когда она пригласила домой любовника.