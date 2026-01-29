Молодая надзирательница попала в тюрьму за секс с заключенным на видео

В Великобритании надзирательница попала в тюрьму за видео с заключенным

В Великобритании 20-летнюю надзирательницу Алисию Новас приговорили к трем годам тюрьмы за интимную связь с заключенным. Об этом пишет Daily Mail.

Новас устроилась в тюрьму, когда ей было всего 18 лет. Там она познакомилась с Декланом Уинклессом. На тот момент мужчине было 29 лет, он отбывал срок за вооруженные кражи со взломом. Преступник тайно хранил у себя несколько телефонов, с помощью которых начал общаться с молодой тюремщицей.

К ноябрю 2024 года они начали заниматься сексом. Уинклесс даже снял один из половых актов на видео и отправил его нескольким пользователям в Snapchat. Так девушка и попалась. Выяснилось, что Новас также проносила Уинклессу наркотики и снабжала его конфиденциальной информацией.

Девушка общалась с заключенным даже после ареста, нарушая правила содержания под залогом. Хоть судья и признал, что Новас попала под влияние преступника, будучи неопытной и уязвимой, ее все равно отправили за решетку.

Ранее сообщалось, что в британском городе Сток-он-Трент 28-летняя сотрудница тюрьмы попала за решетку за запретные отношения с заключенным. Суду стало известно, что надзирательница отправила ему несколько интимных фото в красном нижнем белье.

