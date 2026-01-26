Надзирательница отправила заключенному фото с обнаженной грудью

В Великобритании надзирательница отправила заключенному фото в белье

В городе Сток-он-Трент, Великобритания, 28-летняя сотрудница тюрьмы попала за решетку за запретные отношения с заключенным. Об этом пишет Daily Mail.

Надзирательница Хизер Пинчбек завела роман с 31-летним Джозефом Харди. Он оказался за решеткой после того, как напал с мачете на человека. Заключенный тайком общался с Пинчбек по телефонам, которые пронесли в тюрьму контрабандой. Когда их изъяли, роман раскрылся.

Выяснилось, что за три недели отношений Пинчбек отправила ему несколько интимных фото в красном нижнем белье. На одном из снимков ее грудь была обнажена. Как стало известно позднее, Харди делился этими фотографиями с другими заключенными.

Пинчбек сама уволилась из тюрьмы. Суд над ней начался, когда она уже работала менеджером в другой компании. Ее адвокат объяснял, что женщина устроилась тюремщицей после тяжелого расставания, и Харди просто воспользовался ее уязвимым положением.

Судья согласился с этим и даже похвалил Пинчбек за то, что та начала новую жизнь. Ее приговорили к шести месяцам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 27-летняя сотрудница тюрьмы Белмарш попала под суд за запретный роман с осужденным. Девушка работала в тюрьме Белмарш, которая считается одной из самых надежных в стране.

