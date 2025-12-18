Сотрудница тюрьмы призналась в романе с заключенным

В Великобритании тюремщица призналась в запретных отношениях с заключенным

В Великобритании 27-летняя сотрудница тюрьмы Белмарш попала под суд за запретный роман с осужденным. Об этом пишет Daily Star.

Бетани Дент-Рейнольдс призналась, что с несколько месяцев состояла в отношениях с заключенным Кираном Робинсоном. Помимо этого, тюремщицу обвиняли в том, что она предоставляла бойфренду доступ к программному обеспечению для сотрудников. Однако это обвинение ее адвокатам удалось опровергнуть.

Дент-Рейнольдс грозит тюремное заключение. Свой приговор она узнает в феврале 2026 года.

Девушка работала в тюрьме Белмарш, которая считается одной из самых надежных тюрем Великобритании. Это мужская тюрьма максимально строгого режима, в которой содержатся преступники и обвиняемые, представляющие угрозу для общества и национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что жительница штата Канзас, США, Тоби Дорр рассказала, как 20 лет назад помогла любовнику сбежать из тюрьмы. Их нашли через 12 дней после побега, за это женщине пришлось провести за решеткой два года и три месяца.

