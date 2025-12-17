Замужняя женщина влюбилась в молодого убийцу и помогла ему сбежать из тюрьмы

Жительница штата Канзас, США, Тоби Дорр рассказала, как 20 лет назад помогла любовнику сбежать из тюрьмы. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

В 2006 году Дорр открыла благотворительную организацию по спасению собак. Она также работала в тюрьме в качестве волонтера и обучала заключенных взаимодействию с собаками. Бездомные животные привыкали к людям, а потом женщина отдавала их в добрые руки. Именно тогда она познакомилась с Джоном Манардом — осужденным убийцей, который был младше ее на 22 года.

Вскоре женщина поняла, что влюбилась. Преступник отвечал ей взаимностью. Однажды Манард заявил, что хочет сбежать. Его план был прост. Каждый рабочий день Дорр приезжала в тюрьму на фургоне, внутри которого стояли клетки с собаками. Охрана доверяла ей, поэтому фургон никогда не проверяли.

Манард спрятался в одной из клеток, и женщина вывезла его за территорию тюрьмы. Приехав домой к Дорр, они выгрузили собак, взяли два пистолета ее мужа, наличные и на другом автомобиле отправились в отдаленный дом, который женщина арендовала заранее.

Через 12 дней после побега их нашли. Дорр приговорили к двум годам и трем месяцам тюрьмы. Выйдя на свободу, женщина начала новую жизнь, но не забыла о Манарде. «Людям может быть трудно это понять, но моя любовь к нему не исчезла из-за случившегося. Я ни секунды его не винила», — призналась она.

