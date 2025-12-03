Реклама

Из жизни
02:02, 3 декабря 2025Из жизни

Молодая надзирательница рассказала о сексе с заключенным

В Британии 19-летняя надзирательница снабжала любовника-заключенного наркотиками
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Yupa Watchanakit / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании 19-летняя надзирательница тюрьмы рассказала в суде о сексе с заключенным. Об этом сообщает BBC News.

Алисия Новас и ее 30-летний любовник Деклан Уинклесс, отбывающий 11-летний тюремный срок за вооруженную кражу со взломом, признались в ряде нарушений. В частности, девушка тайно снабжала заключенного мобильными телефонами и наркотиками.

Преступления совершались в период с декабря 2024 года по март 2025-го. Ожидается, что приговор Новас и Уинклессу будет вынесен в январе.

Ранее опытная надзирательница Ванесса Фрейк, много лет работавшая в британских тюрьмах, объяснила склонность других сотрудниц к сексу с заключенными. По ее мнению, причина сложившейся ситуации — в огромной текучке, низких зарплатах и снижении стандартов

    Молодая надзирательница рассказала о сексе с заключенным

