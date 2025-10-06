Опытный надзиратель объяснил склонность сотрудниц тюрьмы к сексу с заключенными

Опытная надзирательница Ванесса Фрейк, много лет работавшая в британских тюрьмах, объяснила склонность других сотрудниц к сексу с заключенными. Ее слова цитирует The Sun.

По словам Фрейк, в последнее время новости о сотрудницах тюрьмы, которые заводят романы с заключенными, выходят едва ли не ежедневно. Самый показательный случай — история 31-летней Линды Де Соуза Абреу. Она работала в тюрьме и сама попала за решетку после того, как ее секс с заключенным сняли на видео.

Фрейк утверждает, что в ее время подобные случаи были немыслимы из-за более жесткого отбора, который проходили потенциальные сотрудники. По ее мнению, раньше Абреу просто не взяли бы на работу в тюрьму, когда выяснилось, что в прошлом она была порномоделью и снималась в реалити-шоу о свингерах.

Я почти три десятилетия служила в тюрьмах самого строго режима. Похожие проблемы с коррупцией встречались, но такого размаха, как теперь, не было. На мой взгляд, причина такой ситуации — в огромной текучке, низких зарплатах и снижении стандартов Ванесса Фрейк

Ранее сообщалось, что Линда Де Соуза Абреу вышла на свободу досрочно. Ее приговорили к 15 месяцам лишения свободы за секс с заключенным и освободили после пяти месяцев заключения из-за нехватки мест в тюрьме.