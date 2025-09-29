Трех сотрудниц британской тюрьмы Five Wells осудили за романы с заключенными

В конце лета стало известно, что 26-летнюю британскую надзирательницу приговорили к году тюрьмы за роман с двумя заключенными. Это событие в очередной раз обратило внимание общественности на тюрьму Five Wells («Пять колодцев») в графстве Нортгемптоншир, где работала преступница. Исправительное учреждение открылось только три с половиной года назад и рекламировалось властями как самая современная тюрьма в Великобритании. Однако всего через год там начались проблемы с наркотиками, сексуальным и физическим насилием. «Лента.ру» разбирается, как первая смарт-тюрьма Великобритании превратилась в едва ли не самое жуткое пенитенциарное учреждение Европы.

Эйми Дьюк арестовали через четыре месяца после поступления на службу

Первые скандалы в тюрьме Five Wells разразились через полгода после ее открытия. 23 сентября 2022 года арестовали Эйми Дьюк, ту самую, которая получила тюремный срок в нынешнем августе. Выяснилось, что надзирательница, которая служила всего четыре месяца, даже за это короткое время успела завести романы с двумя заключенными.

Во время проверки у одного из преступников нашли смартфон, с которого он находил аккаунт Дьюк в социальных сетях. У самой тюремщицы при обыске обнаружили лист бумаги с выписанным номером тюремной карточки заключенного Лоренцо Брукса.

У Дьюк был роман с ним и еще одним заключенным. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она уединялась с ними, а в ее телефоне нашли сотни романтических сообщений от уголовников. Более того, когда Брукса перевели в другую тюрьму, Дьюк продолжила общаться с ним и клялась в вечной любви.

Брукс писал ей: «Я хочу быть с тобой на все сто!» Она отвечала: «Не дождусь нашей встречи». И все в таком же духе. Со вторым заключенным общение проходило в том же стиле. Это не считая интимных фото, которые Дьюк отправляла любовникам

Эйми Дьюк Фото: Northamptonshire Police

Ранее женщина имела отличную репутацию, а в сексуальных отношениях с заключенными так и не призналась. Тем не менее ей дали год тюрьмы за подрыв дисциплины.

Дьюк стала третьей надзирательницей Five Wells за год, которую осудили за отношения с заключенными

Эта история не произвела бы на британцев особого впечатления (подобные истории не редкость в последнее время по всей Европе), если бы она снова не случилась в Five Wells.

В феврале к году тюрьмы приговорили 29-летнюю Тони Коул. Обвиняли ее в тех же неподобающих отношениях с заключенным. Женщина оставалась в тюрьме после окончания рабочего дня и уединялась с любовником. Кроме того, она написала ему 4431 сообщение и часто звонила. В суде заявили, что все это общение имело «сексуализированный характер».

По версии следствия, они целовались, надзирательница сидела у него на коленях и отправляла ему свои фото в нижнем белье. Кроме того, она обещала предупреждать его о планируемых обысках камеры

Но самая громкая история случилась летом 2024-го. Тогда 32-летняя Рейчел Стэнтон получила условный срок за роман с заключенным Эдвином Пулом, отбывавшим 10-летнее заключение за ограбление. Их роман случился летом 2022-го.

Все началось с того, что Стэнтон помогла Пулу устроить встречу с матерью, а потом они стали общаться чаще и ближе. Во время проверки у уголовника нашли три фотографии тюремщицы в обнаженном виде и множество сообщений от нее.

Камеры наблюдения зафиксировали вас вместе и то, как вы уединялись в отдельном помещении. Скорее всего, там произошел интимный контакт. Вы должны были знать, где пролегают границы дозволенного. Для этого не нужно специальное обучение Дэвид Гербет судья

В частности, преступник и тюремщица пробирались в тюремную кладовку, чтобы побыть наедине. Что там происходило — точно неизвестно, но вряд ли они играли в шахматы.

Заключения Стэнтон избежала только благодаря тому, что в 2023 году родила сына. Причем сразу же появились слухи, что его отцом является Пул. Эти обвинения бывшая тюремщица отрицает до сих пор. Она вообще отрицает сексуальный контакт с Пулом. Если верить показаниям надзирательниц, складывается впечатление, что британские уголовники поклонники платонических отношений.

Рейчел Стэнтон Фото: Rachel Stanton / Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Впрочем, самое удивительное в этих историях то, что произошли они в тюрьме, которая должна была стать самой безопасной, гуманной и современной во всей Великобритании.

Тюрьма Five Wells открылась в марте 2022 года

Строительство Five Wells началось в древнем городе Уэллингборо в 2020 году. Это поселение было известно еще до захвата Британии норманнами и впервые упоминается в Книге Судного дня, составленной в 80-х годах XI века по приказу Вильгельма Завоевателя. В древности вокруг города было пять колодцев, и именно отсюда произошло его название.

Название новой тюрьмы предложили выбрать горожанам, и они выбрали «Пять колодцев». На строительство учреждения потратили 253 миллиона фунтов стерлингов (27,5 миллиарда рублей). Власти рекламировали Five Wells как самое современное и совершенное место заключения.

Наибольший упор делался на перевоспитание преступников через образование. В тюрьме построили 24 мастерские, учебные классы и лаборатории, которые позволили бы зекам получить мирные профессии. Заявлялось, что желающим завязать с преступным ремеслом мужчинам после освобождения помогут с трудоустройством

В общем, попавшие туда уголовники должны были выйти белыми, пушистыми и сразу же взяться за честный труд на благо всего британского общества.

Камера в тюрьме Five Wells после открытия в марте 2022 года Фото: Joe Giddens / PA Images via Getty Images

Официальное открытие Five Wells состоялось в марте 2022-го. А уже после проверки в июле арестовали Стэнтон. Через два месяца попалась Дьюк. В январе 2023-го задержали Коул.

Тогда же заключенные выложили в TikTok ролик, на котором закатили вечеринку со спиртным и наркотиками прямо в камерах. В других роликах полуголые сидельцы бегали по крыше блока в нетрезвом виде и всячески развлекались. Что-то явно шло совсем не так, как обещали представители властей и частной компании, которая заведует тюрьмой.

Five Wells управляет частная военная компания G4S

Первой смарт-тюрьмой в Великобритании управляет частная военная компания (ЧВК) G4S. Ее история началась еще в 1901 году, а в нынешнем виде она существует с 2004 года. В G4S работает 800 тысяч человек, она находится на третьем месте в списке крупнейших работодателей Европы и Африки.

Содержание частных тюрем одно из основных направлений деятельности этой британской ЧВК, и с ним связано множество скандалов. Например, G4S обвиняли в том, что в управляемых ею тюрьмах в Израиле целенаправленно и незаконно применяли насилие к сотням тысяч палестинцев.

Подобные обвинения в адрес ЧВК несутся отовсюду, где она появляется. Более того, британские власти расследовали причастность G4S к пыткам в печально знаменитой тюрьме Гуантанамо — уж очень тамошние «методы дознания» были похожи на те, что ЧВК применяла в тюрьмах ЮАР.

Не считая того, что G4S провалила обеспечение охраны на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, из-за чего британскому правительству пришлось привлечь к охране 3,5 тысячи военных, главные обвинения против нее касаются ужасного обращения с заключенными, расизма и пыток

При этом G4S является самой богатой ЧВК в мире, зарабатывающей десятки миллиардов долларов, так что шум в прессе и даже официальные расследования ее руководство не очень волнуют — все эти пожары можно залить деньгами.

Отделение G4S в Таллине

После скандалов вокруг Five Wells, сотрудники G4S заявили, что провели доскональное расследование и устранили все проблемы. Но ролики с гулянками зеков продолжали появляться в сети. Управляющие тюрьмы заявляли, что все они были сняты в том самом январе 2023 года. Однако дальше заговорили бывшие заключенные Five Wells и их родственники.

Five Wells набили насильниками и педофилами

Выяснилось, что через некоторое время после открытия руководство тюрьмы и власти начали переводить туда заключенных, совершивших изнасилования, сексуальных маньяков, педофилов и так далее.

Изначально они занимали только один из семи блоков, однако сейчас из 1770 заключенных более 1200 относятся к этой категории. Объяснялось такое решение тем, что в Five Wells их должны были перевоспитывать методом трудотерапии, но родственники заключенных утверждают, что ни одна из программ не работает.

Сын говорит, что не может устроиться там на работу, потому что все места отдают людям, совершившим преступления сексуального характера. Им достаются легкие условия содержания и все привилегии Мария мать заключенного Five Wells

Другая женщина рассказала «Би-би-си», что боится возить маленькую дочку на свидания с отцом, потому что на нее постоянно таращатся педофилы. Наркотики в Five Wells распространяются, судя по всему, вообще без всяких преград. Уровень насилия постоянно растет. В 2023 году там было зафиксировано 215 случаев нападения заключенных друг на друга. Это уже немало, но в 2024-м конфликтов было уже 375.

Многие заключенные, попавшие в тюрьму по легким статьям, вроде мелкого мошенничества или хулиганства, подсаживаются на наркотики, чтобы не видеть творящегося вокруг кошмара.

Людей режут, избивают, насилуют. Вертухаи ничего не делают. Все это зачастую происходит у всех на глазах Джейк бывший заключенный Five Wells

Фото: Unsplash

Джейк, отсидевший в Five Wells пять месяцев, заявил, что подсел на психоактивные вещества, чтобы как можно дольше находиться в забытьи. Тем более что никаких проблем с наркотиками в «самой безопасной тюрьме Британии» нет. «Это как убивалка времени, она вырывает тебя из всего этого. Я употреблял круглосуточно. За пять месяцев я потратил где-то 6000 фунтов (658 тысяч рублей) на наркотики. Их там проще достать, чем еду и напитки. Я вышел куда в худшем состоянии, чем сел», — сказал Джейк репортеру «Би-би-си».

Проблемы Five Wells старательно заметаются под ковер

С зимы 2024-го по весну 2025-го в Five Wells умерли трое заключенных. Обстоятельства случившегося до сих пор расследуются. В мае в СМИ снова появились оттуда видео, на которых преступники при полном бездействии тюремщиков употребляют наркотики и дерутся. Представители G4S снова заявили, что эти ролики были записаны в 2023-м, и никаких проблем с дисциплиной в их тюрьме нет.

При этом правительственная инспекция в ноябре 2024 года обнаружила, что количество заключенных, которые калечат себя, самое высокое «по аналогичным тюрьмам в Великобритании». Объясняется это высочайшим уровнем насилия. Многие преступники режут себя, чтобы попасть в больницу и хотя бы на время вырваться из Five Wells.

На все претензии ЧВК G4S отвечает отписками в стиле «безопасность заключенных — наш главный приоритет» и «проблемы с наркотиками, конечно, есть, но они не больше, чем в других британских тюрьмах»

Королевское управление тюрем проводит регулярные проверки, публикует пугающие отчеты, но на деле ничего не меняется, а главный источник всех этих проблем не называется. Бывшие заключенные и их родственники утверждают, что в Five Wells не хватает сотрудников, а те, что есть, понятия не имеют, как выполнять свою работу.

Сотрудники G4S в Великобритании Фото: David Davies / PA Images via Getty Images

Первая смарт-тюрьма Британии сразу же превратилась в одно из самых жутких мест страны. И истории о романах заключенных с тюремщицами, которые так будоражат сознание определенной категории читателей таблоидов, — меньшая из тамошних проблем.