Третью сотрудницу скандально известной тюрьмы осудили за секс с двумя заключенными

Третью надзирательницу тюрьмы Five Wells осудили за роман с заключенными

В Великобритании третью надзирательницу скандально известной тюрьмы Five Wells в городе Уэллингборо, графство Нортгемптоншир, осудили за секс с двумя заключенными. Об этом сообщает Daily Star.

26-летння бывшая тюремщица Эйми Дьюк признала себя виновной в двух случаях неподобающих отношений с заключенными и получила год заключения. Дьюк арестовали в сентябре 2022-го всего через четыре месяца после того, как она поступила на службу.

Расследование началось после того, как в прачечной тюрьмы нашли контрабандный мобильный телефон, с которого искали страничку женщины в социальной сети. При личном обыске в вещах Дьюк обнаружили листок бумаги с выписанным номером тюремной карточки заключенного Лоренцо Брукса. В ходе следствия выяснилось, что женщина завела романы с двумя отбывающими срок преступниками.

После проверки камер видеонаблюдения оказалось, что надзирательница посещала крыло, где содержались ее любовники, без служебной надобности. На другое видео попал момент, когда Дьюк вошла в камеру, а затем вышла оттуда в компании с двумя заключенными.

Кроме того, выяснилось, что женщина 248 раз контактировала с Бруксом и 254 раза с другим преступником по телефону. Первый, в частности, просил «прислать фотографии ее загара». После того как Брукса перевели в другую тюрьму, Дьюк продолжала общаться с ним, признавалась ему в любви и говорила, что они должны быть вместе.

Судья заявила, что верит в раскаянье бывшей тюремщицы, однако не видит другого наказания для нее, кроме заключения на год. Она объяснила это тем, что Дьюк неоднократно нарушала должностные инструкции и подрывала дисциплину в тюрьме.

Тюрьма Five Wells была построена в 2020 году и обошлась британским налогоплательщикам в 253 миллиона фунтов стерлингов (27,5 миллиарда рублей). Первых заключенных привезли туда в начале 2022 года.

В 2023 году в Five Wells случился первый скандал: в сеть попали видеозаписи, на которых преступники распивали там алкогольные напитки и употребляли наркотики. В феврале 2025-го к году тюрьмы за роман с заключенным приговорили 29-летнюю сотрудницу Five Wells Тони Коул. В июле 2024 года 31-летняя Рэйчел Стэнтон получила девятимесячный срок за такое же преступление, но в итоге избежала заключения. Дьюк стала уже третьей бывшей сотрудницей Five Wells, получившей приговор за роман с преступниками.