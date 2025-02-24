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08:00, 24 февраля 2025Из жизни

Надзирательница попала за решетку за романтические отношения с заключенным

В Британии надзирательницу уличили в романтических отношениях с заключенным
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

В Великобритании вынесен приговор бывшей надзирательнице, которую уличили в романтических отношениях с заключенным. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

На суде 29-летняя Тони Коул, работавшая в тюрьме Five Wells в Нортгемптоншире, признала себя виновной в должностном преступлении. Ей придется провести за решеткой 12 месяцев и выплатить штраф в размере 187 фунтов стерлингов (21 тысяча рублей).

Надзирательница попала под подозрение после того, как провела на работе сверхурочное время. Руководство тюрьмы решило узнать, чем она занималась, и просмотрело записи камер наблюдения. Оказалось, что она посещала заключенного, причем на видео он обнимал ее за талию.

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С сентября 2022 по январь 2023 года заключенный и Коул обменялись 4431 сообщением и звонками «сексуализированного характера». По версии следствия, они целовались, надзирательница сидела у него на коленях и отправляла ему свои фото в нижнем белье. Кроме того, она обещала предупреждать его о планируемых обысках камеры.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудницу тюрьмы из графства Нортгемптоншир сняли на видео во время секса с заключенным. После случившегося женщину арестовали, а заключенного перевели в другую тюрьму.

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