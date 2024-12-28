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06:30, 28 декабря 2024Из жизни

Тюремщицу сняли на видео во время секса с заключенным в камере

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

В Великобритании сотрудницу тюрьмы из графства Нортгемптоншир сняли на видео во время секса с заключенным. Об этом сообщает The Sun.

На просочившихся в сеть кадрах запечатлена светловолосая женщина в форме тюремщицы, которая совершает непристойные действия с «крепким, татуированным заключенным». При этом на видео отчетливо видны лица любовников.

Ролик был снят одним из заключенных частной тюрьме Five Wells. Как пишет The Sun, после случившегося женщину арестовали, а заключенного перевели в другую тюрьму.

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Источник издания отметил, что Five Wells открылась только в 2022 году, и там содержится порядка 1700 заключенных. Тюрьма сразу же попала в списки проблемных. В частности, в январе инспекция выявила там широкую сеть наркоторговли.

В отчете также сказано, что у надзирателей тюрьмы недоставало опыта: они находились в хороших отношениях с заключенными, однако «не проявляли достаточной уверенности в выполнении своих обязанностей».

Ранее в США под суд попала надзирательница из штата Мичиган, которая завела роман с заключенным. Она занялась с преступником сексом и подарила ему золотую цепь.

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