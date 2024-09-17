Надзирательница занялась сексом с заключенным и купила ему золотую цепь

В США 33-летняя надзирательница попала под суд за роман с заключенным

В США идет суд над тюремной надзирательницей из штата Мичиган, которая завела роман с заключенным. Об этом пишет WDIV-TV.

12 сентября 33-летняя Кара Возняк из города Майлин признала себя виновной в сексуальных отношениях с преступником, который находился под ее надзором. Кроме того, женщина призналась в проносе запрещенных предметов для него на территорию тюрьмы.

Возняк попала под суд в мае. Тогда выяснилось, что у нее роман с заключенным, и она занималась с ним сексом в тюрьме. Следователи также обнаружили, что женщина тайком приносила любовнику рассыпной табак, что запрещено тюремными правилами. Также она купила преступнику золотую цепь и пронесла ее за решетку.

Отношения между тюремщицей и заключенным продолжались с апреля по ноябрь 2023 года. Приговор будет вынесен 5 февраля 2025 года.

Ранее в Великобритании сотрудница тюрьмы занялась сексом по телефону с двумя заключенными и избежала заключения. Женщина сама призналась в этом начальнику в состоянии алкогольного опьянения.