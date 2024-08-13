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00:31, 13 августа 2024Из жизни

Сотрудница тюрьмы занялась сексом по телефону с двумя заключенными

В Великобритании сотрудницу тюрьмы уличили в романе с двумя заключенными

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

В Великобритании сотрудница тюрьмы занялась сексом по телефону с двумя заключенными и смогла избежать лишения свободы. Об этом сообщает Birmingham Live.

31-летняя Лианн Батчер работала в отделе образования в одной из тюрем графства Стаффордшир для мужчин от 18 до 28 лет. Женщина устроилась туда по объявлению, которое увидела в соцсети. Ее задачей было проводить тесты по английскому и математике. Обучение должно было занимать несколько дней, но было сокращено до нескольких часов из-за пандемии COVID-19. Со временем у нее завязались романтические отношения с двумя заключенными.

Одному из них, 23-летнему Джуниору Лукело-Мами, отбывающему срок за расправу над 17-летним рэпером, Батчер писала, что «любит его, любит его целовать, любит его губы». Также она использовала служебный компьютер, чтобы узнать, депортируют ли его, хотя ей был запрещен доступ к этой информации. Со вторым, 24-летним Тариком Дерваном, ограбившим игроков Английской премьер-лиги, сотрудница тюрьмы связывалась не менее 400 раз за три месяца, что длился их роман.

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Об отношениях Батчер и заключенных стало известно, когда она напилась и призналась во всем своему начальнику. Ее телефон конфисковали и обнаружили там доказательства преступной связи: руководство тюрьмы запросило записи звонков, которые позже были расшифрованы.

В итоге судья приговорила Батчер к 35 дням терапии и 80 часам неоплачиваемой работы. На протяжении двух лет за женщиной будут внимательно следить правоохранительные органы и, если она вновь нарушит закон, ей грозит тюремное заключение. Судья отметила, что Батчер избежала тюрьмы только из-за того, что у нее два несовершеннолетних ребенка.

Дервану, все еще отбывающему наказание, дали еще восемь месяцев тюремного срока за незаконное хранение и использование мобильного телефона. Лукело-Мами, который уже вышел на свободу, свою вину отрицает. Он предстанет перед судом в августе 2025 года.

Ранее сообщалось, что из британских исправительных учреждений уволили рекордное число сотрудниц, уличенных в сексе с заключенными. За прошедшие три года работы лишились 29 надзирательниц.

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      Екатерина Лобанова
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