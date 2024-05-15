Вынесен приговор человеку, отрезавшему 58 пенисов. Он снимал шокирующие видео, которые смотрели сотни тысяч людей

Порнографу Густавсону, проводившему подпольные ампутации, дали пожизненный срок

В Великобритании вынесли приговор норвежцу Мариусу Густавсону. Он и его приспешники проводили подпольные хирургические операции, где людям отрезали конечности и гениталии. Все происходящее снимали на видео и выкладывали на платный сайт под названием «Евнуходел», а отрезанные органы Густавсон ел или оставлял себе на память.

Густавсон хотел стать куклой Кеном, отрезал себе пенис кухонным ножом и повесил яички на стену

Мариус Густавсон вырос в норвежском городке недалеко от Осло. В молодости он работал на почте, но затем попался на мошенничестве. Сначала ему дали условный срок за обман жилищного кооператива, а через пару лет приговорили к восьми месяцам лишения свободы за мошенничество в интернете. После тюрьмы Густавсон женился, жил тихо и больше не привлекал внимание полиции.

Так продолжалось до 2016 года, когда от него ушла жена. К тому времени Густавсон перебрался в Великобританию и поселился в Лондоне. Если верить его адвокатам, после развода у будущего «евнуходела» развился синдром нарушения целостности восприятия тела.

Люди с этим редким отклонением мечтают стать инвалидами. Густавсону, как он сам признавался, хотелось избавиться от половых органов и выглядеть, как кукла Кен

Всего через год после развода Густавсон уговорил секс-работника Дэмьена Бирнса отрезать ему пенис. На суде Бирнс рассказывал, что норвежец вручил ему обыкновенный кухонный нож и объяснил, что нужно делать. За это он обещал заплатить 500 фунтов стерлингов.

Бирнс точно выполнил все указания, после чего его вырвало. Правда, получить обещанные деньги так и не удалось. Густавсон согласился выплатить только 50 фунтов и пригрозил, что в случае вмешательства полиции обвинит его в шантаже и причинении увечий. А свои отрезанные яички он законсервировал и повесил в рамке над кроватью.

Через два года Густавсон перенес еще две процедуры. Один из его знакомых, 49-летний медбрат Натан Арнольд, отрезал ему сосок. Другой, 23-летний Джейкоб Крими-Эппллби, заморозил его ногу, чтобы подготовить к ампутации. Оставшись без ноги, Густавсон передвигался на коляске и даже получал государственное пособие по инвалидности. За весь срок выплаты составили 18 тысяч фунтов

Видео об отрезанных гениталиях смотрели пользователи из всех стран мира, кроме Северной Кореи

Густавсон и его последователи решили не ограничиваться самомодификацией, а попытались превратить свое странное увлечение в бизнес. Они открыли платный сайт Eunuchmaker («Евнуходел»), на который выкладывали записи операций.

Желающих посмотреть, как людям режут руки, ноги и половые органы, оказалось хоть отбавляй. В какой-то момент нагрузка на сайт выросла настолько, что Густавсону пришлось найти специалиста. «Серверы буквально едва справлялись, — рассказал изданию The Guardian айтишник Эндрю (имя изменено), который взялся за эту работу. — Речь идет о сайте с 300 тысячами посетителей в неделю, 10-20 тысяч активных пользователей в день».

Если посмотреть в Google Analytics, то туда не ходили только из одной страны — Северной Кореи. Это была глобальная вещь

Эндрю администратор сайта «Евнуходел»

В конце концов Эндрю тоже решился на операцию — правда, не такую экстремальную, как у других. Густавсон лично сделал ему так называемую субинцизию — надрез на нижней части пениса, нарушающий целостность мочеиспускательного канала. Обычно ее практикуют австралийские аборигены: она относительно безвредна, но, как правило, ведет к бесплодию. Все это тоже сняли на видео и выложили на «Евнуходел».

На сайте хватало бесплатного контента, но за самые шокирующие кадры приходилось платить. Годовая подписка, позволяющая их посмотреть, стоила сто фунтов стерлингов (более 11 тысяч рублей). За четыре года сайт принес Густавсону не менее 300 тысяч фунтов стерлингов. Это и продажа отрезанных органов превратились в его основной источник дохода.

Фото: Peter Porrini / Shutterstock / Fotodom

Пенисы консервировали в банках, продавали желающим, хранили в холодильнике и даже ели

По признанию Густавсона, он удалил гениталии по меньшей мере 58 мужчинам. Пациентами были добровольцы из субкультуры «нуллосов», то есть мужчин без гениталий — некоторым из них, как утверждается в судебных документам, не было и 17 лет. Нередко после операций пациентов отправляли к настоящему врачу. «Особенно тех, кому удаляли пенис, — рассказывает Эндрю. — Там кровь как бы дома и не остановишь. Так что план был все сделать — и сразу в клинику».

При обыске в квартире Густавсона сотрудники полиции нашли упаковки с обезболивающими препаратами, хирургические инструменты, разделочную доску, деревянный молоток и койку с фиксаторами для рук и ног. Его холодильник, по рассказу Эндрю, всегда был набит банками с консервированными яичками и пенисами. «Люди приходили их покупать», — объяснил он.

Мы раньше никогда не спрашивали его про холодильник, но однажды он вышел с чем-то сомнительным, и тогда мы поинтересовались. «Ах да, это чей-то пенис, — говорит. — Принадлежал одному миленькому парню из Бельгии Эндрю администратор сайта «Евнуходел»

На суде обвинительница утверждала, что следствию также удалось найти свидетельства каннибализма. «В одном случае Густавсон приготовил нечто, предположительно являющееся человеческими яичками, и сервировал, чтобы съесть, — заявила она. — Другие части тел он оставлял себе в качестве трофеев».

Густавсону хотелось видеть улыбки на лицах людей, которым он отрезал конечности и половые органы

Адвокаты Густавсона настаивали на том, что подсудимый резал половые органы, потому что хотел порадовать людей. «Он говорил, что ему хотелось видеть улыбки на лицах людей, хотелось им помочь», — говорили они на суде. Операции, по его мнению, помогали другим людям с синдромом нарушения целостности восприятия тела.

Убедить обвинителей в том, что такой диагноз действительно существует, не удалось. К тому же, как заявили они в суде, это не объясняет, почему Густавсон делал операции за деньги.

Правоохранительные органы заинтересовались подпольным бизнесом после жалобы одного из пациентов Густавсона. В 2020 году он принес в полицию флешку примерно с сотней фото и видео об операциях «Евнуходела» и записью переписки с норвежцем в мессенджере WhatsApp.

По его словам, первую операцию ему сделали, когда он находился под действием наркотиков. После этого он неоднократно возвращался для новых процедур

Его привязывали к кровати и били током, прищемляли ему яички, а затем приложили к коже раскаленное клеймо, которое выжгло на нем буквы E и M — первые буквы слов Eunuch и Maker, из которых составлено название сайта. «Теперь я понимаю, что доверился не тому человеку, и Густавсон на самом деле безумец», — признает он.

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Густавсона приговорили к пожизненному заключению

Норвежцу предъявили обвинения в сговоре с целью умышленного причинения тяжких телесных повреждений, изготовлении и распространении непристойных изображений ребенка и хранении экстремальной порнографии. Его помощники также оказались на скамье подсудимых.

Хотя Густавсон оперировал с согласия пациентов, в суде обвинители настаивали, что это в данном случае не играет роли. Это, по их мнению, связано с тем, что операции были нелегальными и могли представлять угрозу для жизни.

Один из самых суровых приговоров вынесли Питеру Уэйтсу — одному из подельников Густавсона. При обыске у него дома нашли упаковку масла с пометкой «Не размораживать!», в которой лежали два пениса. А едва ли не легче всех отделался Натаниэль Арнольд, который отрезал Густавсону сосок: ему дали два года условно.

Норвежца судили последним. Суд заседал три дня и пришел к выводу, что им двигало желание получить сексуальное удовлетворение и одновременно заработать деньги. Его приговорили к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения не ранее, чем через 22 года.