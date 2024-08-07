29 надзирательниц уволили за секс с заключенными

В Великобритании 29 надзирательниц лишились работы за секс с заключенными

Из британских исправительных учреждений уволили рекордное число сотрудниц, уличенных в сексе с заключенными. Об этом сообщает издание The Sun.

За прошедшие три года работы лишились 29 надзирательниц. Еще несколько женщин временно отстранили от работы или перевели на другие должности.

Количество инцидентов подобного рода значительно выросло по сравнению с трехлетним периодом с 2017 по 2019 год, когда за секс с заключенными уволили лишь девять сотрудниц.

Ранее сообщалось, что три сотрудницы британской тюрьмы Berwyn были осуждены за интимные отношения с заключенными. Им пришлось провести за решеткой несколько месяцев.