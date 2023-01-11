Сотрудницы тюрьмы попали за решетку за сексуальную связь с заключенными

Daily Mail: три сотрудницы британской тюрьмы попали за решетку за секс с заключенными

С 2017 года три сотрудницы тюрьмы в британском городе Рексем попали за решетку за сексуальную связь с заключенными. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя Эмили Уотсон совершила должностное преступление в 2017 году. Она вступила в интимные отношения с Джоном Макги, который отбывал тюремный срок за убийство в результате неосторожного вождения. Уотсон дважды занялась сексом с заключенным, а также неоднократно отправляла ему откровенные фотографии на телефон, который тайно пронесла в тюрьму.

Сейчас она живет в английском городе Ливерпуль и недавно стала матерью. «Эмили знает, что поступила неправильно, и приняла это. То, как все обернулось, было разрушительно. Но сейчас у нее родилась дочь, и теперь она — ее приоритет. Она просто хочет заботиться о своей малышке и начать новую жизнь», — утверждает родственник Уотсон.

Спустя два года другую сотрудницу тюрьмы, 27-летнюю Айшею Ганн, осудили за роман с заключенным Хурамом Разаком, отбывавшим наказание за сговор с целью ограбления. Женщина более тысячи раз звонила Разаку, и некоторые из звонков носили откровенный характер. Ганн сфотографировали во время поцелуя с заключенным и обвинили в неправомерном поведении на государственной службе. Женщина провела в тюрьме 12 месяцев, а после освобождения начала новую жизнь. Сейчас она работает в компании по производству одежды и завела собаку породы чихуахуа.

Последней сотрудницей Berwyn, осужденной за связь с заключенным, стала Дженнифер Гаван. Она состояла в интимных отношениях с содержавшимся в тюрьме Алексом Коксоном с апреля по июль 2020 года. Женщина целовалась с заключенным, а также принесла ему телефон и отправляла ему свои откровенные фотографии. В декабре 2021 года Гаван приговорили к восьми месяцам тюремного заключения. На свободе ее дожидаются муж и шестимесячный сын.

Ранее сообщалось, что 29-летняя Коринн Редхед, бывшая сотрудница мужской тюрьмы, родила ребенка от заключенного Роберта О’Коннора и попала за решетку. Женщина отрицала свою вину, пока сотрудники полиции не обнаружили, что в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» указан О’Коннор.