Порномодель-надзирательница отсидела треть срока за секс с заключенным и вышла на свободу

В Великобритании вышла на свободу бывшая тюремная надзирательница, которую приговорили к 15 месяцам лишения свободы за секс с заключенным. Об этом сообщает издание Daily Mail.

31-летняя Линда Де Соуза Абреу вышла на свободу, отсидев лишь пять месяцев. Из-за нехватки мест в тюрьме осужденных с примерным поведением могут досрочно освободить, если они отбыли треть срока. В ее случае произошло именно это.

Абреу попала за решетку за секс с заключенным. В июне 2024 года начальство лондонской тюрьмы получило откровенное видео, на котором она занималась сексом с 36-летним Линтоном Вейричем, осужденным за кражу. Происходящее снимал на видео другой преступник.

Когда роман надзирательницы и заключенного разоблачили, она попыталась сбежать в Испанию, но ее задержали в аэропорту. Выяснилось, что во время работы в тюрьме женщина тайно вместе с мужем снимала порно для платформы OnlyFans.

Во время судебного расследования на камере Абреу нашли еще одну запись, в которой она совершает половой акт с тем же заключенным. Женщина признала себя виновной в запретной связи с преступником.

