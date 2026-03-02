Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:01, 2 марта 2026Мир

Министр войны США высказался об американских солдатах в Иране

Хегсет: Войск США в Иране на данный момент нет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Американских войск в Иране на данный момент нет. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет в ходе пресс-конференции по операции «Эпическая ярость» против Ирана, передает CNBC.

«Президент Трамп гарантирует, что наши враги поймут, что мы зайдем настолько далеко, насколько это будет необходимо для продвижения американских интересов», — подчеркнул Хегсет.

Шеф Пентагона сообщил, что на территории Ирана нет американских войск, но не исключил возможности их применения в будущем, отказавшись разглашать варианты действий. Он добавил, что для достижения целей США в Иране «не обязательно размещать там 200 тысяч человек и оставаться там на 20 лет».

Ранее Хегсет заявил, что воздушная операция США «Эпическая ярость» против Ирана является «самой сложной и точной» за всю историю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла супруга Хаменеи

    Российский депутат счел воспитание детей в нужде более легким

    Азиатским экономикам предсказали катастрофу из-за Ирана

    Власти раскрыли масштабы повреждения кладбища после удара ВСУ по Новороссийску

    Алиев обсудил катастрофу самолета AZAL с представителем России

    Генсек НАТО высказался об участии альянса в операции США в Иране

    Екатерине Шульман вынесли приговор в России

    Назван срок окончательного прихода весны в Москву

    Названа дата возобновления работы аэропортов Дубая

    Расправившийся с двумя женами россиянин забил третью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok