Рубио опроверг удары США по Хаменеи и руководству Ирана

Рубио: США не наносили удары по Хаменеи и не стремились к смене власти в Иране

Соединенные Штаты не наносили удары с целью устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и не стремились к смене власти в стране. Об этом в эфире телеканала CBS News сообщил конгрессмен Майк Тернер, ссылаясь на заявление госсекретаря США Марко Рубио.

«И вчера, когда у меня была возможность поговорить с госсекретарем Рубио, я задал этот вопрос, и он очень ясно ответил, что мы не нацеливались на Хаменеи и что мы не нацеливались на руководство Ирана», — рассказал Тернер.

По словам конгрессмена, США в ходе операции не предпринимают действий по смене режима в Иране. Он отметил, что главной целью американских ударов была военная инфраструктура исламской республики.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана готово к переговорам с Вашингтоном. Он не уточнил, кто именно обратился к Соединенным Штатам с таким предложением, но сообщил, что уже согласился возобновить контакты.