Трамп сообщил о готовности нового руководства Ирана к переговорам

Трамп сообщил о готовности руководства Ирана к переговорам после смерти Хаменеи

Президент США Дональд Трамп в интервью The Atlantic заявил, что новое руководство Ирана, сформированное после смерти лидера страны с 1989 года Али Хаменеи, готово к переговорам.

Он не уточнил, кто именно вышел с таким предложением, и когда может состояться разговор, но сообщил, что уже согласился на общение. «Им следовало сделать это раньше. Им следовало гораздо раньше пойти на то, что было очень практично и легко сделать. Они ждали слишком долго», — подчеркнул глава Белого дома.

По словам Трампа, некоторых представителей иранской власти, которые участвовали в переговорах, уже нет в живых. «Они могли бы договориться. Им следовало сделать это раньше. Они слишком хитрили», — сказал он.

Трамп уклонился от ответа вопроса, готов ли он продолжать удары по Ирану для поддержки народного восстания и как долго они будут продолжаться, если ответ положительный. Вместе с тем он выразил уверенность, что смена режима все-таки произойдет, поскольку и иранцы за рубежом, и на улицах иранских городов празднуют окончание эпохи Хаменеи.

Президент США подчеркнул, что доволен реакцией граждан Ирана на операцию, хотя и переживает за их судьбу. «Я думаю, сейчас там очень опасное место. Люди кричат на улицах от радости, но в то же время падает много бомб», — объяснил Трамп.

