На выборах президента Ирана победу одержал реформист Масуд Пезешкиан. Как это повлияет на внутреннюю политику страны?

На выборах президента Ирана победу одержал реформист Масуд Пезешкиан

Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана. Об этом сообщило МВД Исламской Республики после подсчета всех бюллетеней.

За Масуда Пезешкиана проголосовали 16 миллионов 384 тысячи граждан Ирана

Его оппонента Саида Джалили, переговорщика по ядерным вопросам, близкого к верховному лидеру Ирана, поддержали 13 миллионов 538 тысяч иранцев.

Ранее первый тур выборов не определил победителя, потому что ни один кандидат не набрал более 50 процентов голосов.

Голосование было назначено после авиакатастрофы с участием президента Эбрахима Раиси.

Аналитики не ожидают, что победа Пезешкиана сильно изменит внутреннюю политику Ирана

Политик обещал улучшить отношения с Западом и смягчить исполнение закона об обязательном ношении хиджаба после протестов в стране. Но, как отмечает The Guardian, даже скромные цели нового президента будут оспорены иранским правительством и сторонниками жесткой линии во власти.

Пезешкиан не обещал радикальных изменений в шиитской теократии Ирана в своей кампании и долгое время считал верховного лидера аятоллу Али Хаменеи окончательным арбитром по всем государственным вопросам. Но даже скромные цели Пезешкиана будут оспорены иранским правительством, по-прежнему в значительной степени поддерживаемым сторонниками жесткой линии

The Guardian

Как пишет Reuters, многие избиратели скептически относятся к способности Пезешкиана выполнить свои предвыборные обещания, поскольку он публично заявил, что не намерен вступать в конфронтацию с правящей элитой Ирана.

Вместе с этим победа Пезешкиана может способствовать проведению прагматичной внешней политики, ослабить напряженность вокруг зашедших в тупик переговоров с крупными державами по возобновлению ядерной сделки 2015 года, а также улучшить перспективы социальной либерализации и политического плюрализма, говорится в материале агентства.