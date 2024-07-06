Определился новый президент Ирана

МВД Ирана: победу на выборах президента одержал реформист Масуд Пезешкиан

Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана. Об этом сообщило МВД Исламской Республики после подсчета всех бюллетеней, передает РИА Новости.

За него отдали голоса 16 миллионов 384 тысячи граждан. Его оппонента Саида Джалили поддержали 13 миллионов 538 тысяч иранцев.

Ранее политолог Владимир Сажин объяснил, что при любом исходе выборов внешняя и внутренняя политика практически не изменится. Это связано с тем, что реальный путь развития страны находится в руках верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.