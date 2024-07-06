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06:36, 6 июля 2024Мир

Определился новый президент Ирана

МВД Ирана: победу на выборах президента одержал реформист Масуд Пезешкиан

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана. Об этом сообщило МВД Исламской Республики после подсчета всех бюллетеней, передает РИА Новости.

За него отдали голоса 16 миллионов 384 тысячи граждан. Его оппонента Саида Джалили поддержали 13 миллионов 538 тысяч иранцев.

Ранее политолог Владимир Сажин объяснил, что при любом исходе выборов внешняя и внутренняя политика практически не изменится. Это связано с тем, что реальный путь развития страны находится в руках верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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      Марина Совина
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