Влияние итогов выборов в Иране на отношения с Россией оценили

Политолог Сажин: итоги выборов в Иране не повлияют на отношения с Россией

Возможная победа реформистского кандидата Масуда Пезешкиана в предстоящем втором туре выборов президента в Иране не повлияет на отношения с Россией. Об этом заявил политолог Владимир Сажин, его слова передает «Ридус».

«Политика Ирана при любых результатах выборов 5 июля, тем более внешняя политика, не изменится. Но, конечно, могут быть небольшие нюансы, отличающие президентство Саида Джалили и президентство Пезешкиана», — отметил аналитик.

Сажин также добавил, что политику Ирана, особенно внешнюю, определяет верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

29 июня стало известно, что первый тур выборов президента Ирана не определил победителя. Ни один кандидат не набрал более 50 процентов голосов. Во второй тур вышли реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили. Повторное голосование назначено на 5 июля.